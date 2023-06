Die „Alpintaler“ spielen auf, die „Wildsaufetzer“ lassen’s krachen: Musik darf natürlich nicht fehlen, wenn am Wochenende in Bubenheim ausgiebig gefeiert wird. Selbstredend aber gibt’s auch Kerwestrauß, Umzug, Rede, Frühschoppen und einiges mehr, was bei der „Buwerumer Kerb“ Spaß bereitet.

Am Freitagabend geht es los. Gefeiert wird auf dem Kerweplatz vor, unter sowie in der Gemeinschaftshalle, wie die Ortsgemeinde ankündigt. Unter der Halle ist zuerst Betrieb: Ab 19 Uhr laden Kerweborsch und -mäd zur Kerwe-Opener-Party ein.

Am Samstag sorgen ab 19 Uhr „Die Alpintaler“ für Stimmung. Tanzpausen erlauben Abstecher in die Bar. Es „darf bis tief in die Nacht gefeiert und gelacht werden“, so Ortsbürgermeister Thomas Lebkücher. Übrigens: Der Eintritt ist frei. Die Musik finanziert die Bürgerstiftung. Zum Schluss am Montag winken Kindern im Vergnügungspark auf dem Kerweplatz Gutscheine und Freifahrten ab 15 Uhr.

Zuvor aber steht der Höhepunkt an. Der Sonntag beginnt mit Frühschoppen ab 10.30 Uhr. Der Mittagstisch ist reichlich gedeckt. Um 14 Uhr startet der Umzug, die Kerwerede folgt. Es gibt Kaffee und Kuchen, die Wildsaufetzer machen Platzkonzert. rhp