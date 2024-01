Vor gut drei Jahren, mitten in der Corona-Pandemie, hat sich der Verein „Bürger helfen Bürgern“ gegründet. Dreh -und Angelpunkt ist das Ladengeschäft „Das offene Buch“ in Rockenhausen. Doch dieses bereitet nun finanzielle Sorgen.

Im Dezember 2020 wurde der Verein „Bürger helfen Bürgern“ aus der Taufe gehoben. Ziel war und ist es, Menschen da Hilfe anzubieten und zu geben, wo sie gebraucht wird. In der Schlossstraße 11 in Rockenhausen hat der Verein sein Quartier und seinen wichtigsten Treffpunkt: der Laden „Das offene Buch“. Hier werden unter anderem Gegenstände aus Haushaltsauflösungen – die zusammen mit dem Unternehmen „Huckepack“ koordiniert werden – vermittelt und teilweise auch zum kleinen Preis verkauft. Aber auch wer beispielsweise Hilfe beim Umgang mit Behörden und Ämtern benötigt, ist hier an der richtigen Adresse.

Nun steht aber das Geschäft und damit auch der Verein vor großen finanziellen Herausforderungen. Erste Vorsitzende Hanne Frorath erläutert, dass sie bislang die Miete aus eigener Tasche bezahlt hat – das sei für sie seit Jahresbeginn nicht mehr möglich. Das bedeute für den Verein: „Wir müssen uns wirtschaftlich neu aufstellen. Unser Anliegen ist es, diesen Laden hier zu erhalten“, so Frorath.

Hoffen auf finanzielle Unterstützung

Die Einnahmen aus dem Verkauf gebrauchter Gegenstände deckten in etwa die Hälfte der monatlichen Miete ab, berichtet sie. Nachdem in der Weihnachtszeit überdurchschnittlich viel los sei, gehe es aktuell etwas ruhiger zu im „offenen Buch“. „Bei der Kälte geht ja keiner so wirklich raus“, hat Frorath eine Erklärung für den geringeren Umsatz. Um langfristig den Rest der Miete zu stemmen, bedürfe es also dringend zusätzlicher Unterstützung. Neben den Beiträgen der aktuell neun aktiven Mitglieder sei ein Dauerauftrag die einfachste Möglichkeit, dem Verein unter die Arme zu greifen. Schon fünf Euro im Monat wären eine große Hilfe, betont Frorath.

Um die Suche nach Sponsoren zu forcieren, möchte sie den Verein gerne bekannter machen – unter anderem mit Flyern, die sie demnächst herausgeben will. Fördermittel seien eine weitere Möglichkeit, finanziell besser aufgestellt zu sein. Dafür planen die Ehrenamtlichen derzeit ein neues Projekt, das man zusätzlich zu dem – bei gutem Wetter – wöchentlichen Flohmarktstand auf dem Markt in Rockenhausen anbieten möchte. Über die Details werde man in nächster Zeit informieren, kündigt die Vorsitzende an.

Kontakt

E-Mail buergerhelfenbuergernev@freenet.de, Telefon 06361 9944568.