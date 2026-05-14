Mit einem Vortrag erinnerte die Autorin Monika Böss an die Bücherverbrennung im Mai 1933. Begleitend dazu zeigt das Museum im Stadtpalais eine Wanderausstellung.

In ihrem Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kibo liest und lauscht“ im Museum im Stadtpalais ging die Mörsfelder Autorin Monika Böss zunächst auf die Gleichschaltung der deutschen Literaturszene nach der nationalsozialistischen Machtergreifung ein. Bereits im Januar 1933 wurde mit der Erstellung einer offiziellen „Schwarzen Liste“ begonnen, die in den Kategorien „Schöne Literatur“ und „Politik und Staatswissenschaft“ herausgegeben wurde. Die Bücherverbrennungen, die zwischen März und November im gesamten Reichsgebiet stattfanden, stellten den Höhepunkt der sogenannten „Aktion wider den undeutschen Geist“ dar. „Lediglich den Mitgliedern in der 1933 gegründeten „Reichsschrifttumskammer“ war die Mitarbeit im Kulturbetrieb fortan erlaubt“, erklärt Böss.

Im Jahr 1944 entstand die persönlich von Adolf Hitler und Joseph Goebbels zusammengestellte „Liste der Gottbegnadeten“ – das waren Autoren, die man für unentbehrlich für die nationalsozialistische Kulturpolitik hielt. Auf dieser fanden sich Namen wie der Lyriker Hans Carossa oder Gerhart Hauptmann, wie Böss erläuterte. Eine Vielzahl jener „Gottbegnadeten“ setzte ihre Karriere nach 1945 fort. Die Literaten erhielten teilweise Ehrungen oder wurden Mitglieder in angesehenen Akademien. Die Aufnahme auf die „Schwarze Liste“ hingegen bedeutete für die meisten betroffenen Autoren Emigration oder kaum Veröffentlichungsmöglichkeiten.

Naziautoren bis 2007 in Schullesebuch

Die selbst mehrfach ausgezeichnete Autorin warf ferner ein Streiflicht auf Werdegang und Einfluss regionaler Figuren im Literaturbetrieb. Hierzu zählte der linientreue Lehrer Kurt Kölsch, der als Hauptredner bei der Bücherverbrennung in Kaiserslautern in Erscheinung trat. In den Nachkriegsjahren wurde Kölsch lange Zeit zu den wichtigsten Autoren der Pfalz gezählt.

Böss erinnerte an ihr eigenes offizielles Schullesebuch „Das Garbenfeld“ in den 1950er Jahren. Dies habe so gut wie keine Texte exilierter Autoren enthalten und noch bis zur letzten Auflage im Jahr 2007 ausgewiesene Naziautoren gewürdigt. Immerhin sei das Standardwerk zwischenzeitlich aus dem Sortiment des Verlages genommen worden, so die Autorin.

Museumsleiter Bernd Lawall eröffnete bei gleicher Gelegenheit die neue die Wanderausstellung „schrift-buch-kultur“. Auf zwölf Schautafeln beleuchtet diese die Bedeutung des schriftlichen Kulturerbes von der Produktion mittelalterlicher Handschriften, dem Entstehen von Büchersammlungen bis hin zu deren digitaler Transformation. Ergänzt wird die Ausstellung von einer kleinen Auswahl aus dem Bestand historischer Bücher des Stadtmuseums. Die Ausstellung ist noch bis zum 28. Juni jeweils dienstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.