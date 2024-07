Derzeit läuft in Deutschland und in anderen Ländern eine Publikumsstudie für öffentliche Bibliotheken. Diese wird von der Uni Hildesheim und vom Deutschen Bibliotheksverband durchgeführt. Auch die Stadtbücherei Obermoschel ruft zur Teilnahme an „Sentobib“ auf. Wie es dazu kam und was dahinter steckt, erläutert Erika Fischer Janotta, die Leiterin des Büchereiteams, im RHEINPFALZ-Interview.

Frau Fischer-Janotta, wie kam es dazu, dass sich die Obermoscheler Bücherei an der Forschungsstudie „Sentobib“ beteiligt ?

2021 haben wir mit einem ehrenamtlichen Team die Stadtbücherei aus dem Dornröschenschlaf geholt. In der bisherigen Arbeit spüren wir die gesellschaftlichen Veränderungen wie auch den Medienwandel. Ich meine damit die Digitalisierung, der wir uns auch in der Stadtbücherei stellen müssen. Wir sind keine reine Büchereiverleihstation mehr. Wir bieten daneben Tonies und Tiptois an, haben die Möglichkeit geschaffen, sich bei uns in der Bücherei zu treffen. Kinder können spielen oder basteln. Aktionen wie Leseförderung in Zusammenarbeit mit der Kita Regenbogen oder der Landsberg-Grundschule Obermoschel sind selbstverständlich geworden. So läuft derzeit der Vorlese- und Lesesommer für die Kinder. Im Team kam die Frage auf, wie wir die Leser langfristig an uns und unsere Aktivitäten binden können, und wir sind gerade dabei, ein Konzept zu entwickeln, unsere Bücherei fit für die Zukunft zu machen. Bei einer Fortbildung wurden wir auf Sentobib aufmerksam.

Was ist das für eine Studie?

Es ist eine Publikumsstudie. Hier sollen Daten erhoben werden, wie unser Angebot von den Nutzern bewertet wird. Gut ist, dass bei dieser Studie eine professionelle Möglichkeit zur Befragung zur Verfügung steht. Dies wird unsere zukünftige Arbeit vor Ort sicher beeinflussen. Die Ergebnisse bringen nicht nur lokal was, sondern auch landesweit.

Warum sollen die Obermoscheler Büchernutzer teilnehmen?

Wir legen Wert auf die Wünsche der Nutzer. Wir wollen wissen, warum Person A kommt und Person B nicht. Und genau das soll die Sentobib-Studie herausfinden. Unsere Erwartungen gelten insbesondere der Zukunftsfähigkeit der Bücherei, gerade vor dem geplanten Umzug ins neue Bürger- und Quartiertreff. Wir wollen einfach eine Art Begeisterung für einen Besuch bei uns entfachen.

Wer kann wie teilnehmen?

Alle ab 18 Jahren können teilnehmen. Wir sprechen derzeit die Nutzer als auch die bisherigen Nichtnutzer persönlich an. Bis Ende Oktober kann ein Votum abgegeben werden. Über den Link https://de.sentobib.eu/2699 kann man sich einloggen. Vor Ort haben wir auch eine gedruckte Version.

Wie sehen sonst die Pläne für die Bücherei aus?

Neben der gut angenommenen Café-Leseecke werden wir bis zum Jahresende eine Kinderecke einrichten. Hierfür stehen bereits Fördergelder des Landes bereit. Bis Ende des Jahres steht auch die Onleihe im Angebot. Unser Wunsch und unsere Vision bei der Erstellung des Zukunftskonzeptes war, mit Zuversicht gemeinsam Chancen zu nutzen und zu gestalten. Daran arbeiten wir schon länger engagiert und sind gespannt auf die Ergebnisse von Sentobib, die dann noch einfließen werden. Die Bücherei soll ein Ort werden, wo alle gerne hingehen möchten.