Daniel Kern und Daniel Espen kennen sich seit ihrer Kindheit, haben sich gemeinsam selbstständig gemacht und ihre gut bezahlten Job gekündigt. Als Thunderrock Innovations bringen sie nun „Keep Keepers“ auf den Markt.

Was in der gemeinsamen Schulzeit begann und irgendwann zu einem Lebenstraum wurde, ist für Daniel Kern und Daniel Espen nun Realität geworden: Die Freunde haben 2023 ihre Jobs aufgegeben, ein Jahr später als Spielentwickler ihr eigenes Unternehmen gegründet und nun ihr erstes PC-Spiel auf den Markt gebracht. „Keep Keepers“ soll für Thunderrock Innovations aus Börrstadt allerdings erst der Anfang sein. Ein Anfang, der viel Arbeit und einige neue Erfahrungen beinhaltet.

Ganz zu schweigen von dem enormen Risiko, das die beiden Spieleentwickler eingegangen sind. Kern und Espen hatten gute Jobs, tüftelten stets nebenher in der Freizeit an Spielen und Ideen herum. „Es war eben immer unser Traum, eine eigene Firma zu gründen und wir haben durch unser Studium und unsere Berufserfahrung auch einiges an Vorwissen, was für diesen Schritt wichtig war“, erklärt Daniel Kern. Es folgte der „Sprung ins kalte Wasser“, wie er es nennt. Als Startkapital diente einerseits das, was sich der 33-jährige Kern und der 32-jährige Espen bereits zur Seite legen konnten und andererseits Geld aus dem Gründungszuschuss der Bundesagentur für Arbeit. Der Weg war bereitet, sich nun in Vollzeit um die Entwicklung eigener Ideen zu kümmern. „Wir haben das Potenzial gesehen und die letzten 13 Monate komplett in die Entstehung des Spiels gesteckt“, sagt Espen. „Keep Keepers“ ist seit einigen Tagen auf dem Markt.