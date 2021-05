Eisenberg: Mittlerweile stehen sie da: die beiden Bäumchen am westlichen Ende der neu ausgebauten Steinertstraße in Eisenberg. Bis es aber soweit war, spielte sich einiges ab. Und ganz scheinen die Wogen noch nicht geglättet.

Nein, es war kein einfache Geburt: Ehe die beiden Bäumchen gesetzt werden konnten, sorgten sie für so einigen Wirbel. Anwohner protestierten und sammelten Unterschriften gegen die Anpflanzung. Auf jüngste Nachfrage äußerte sich eine Anwohnerin immer noch verärgert über die Pflanzaktion, wollte aber ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Ebenso wie ein Stadtratsmitglied, das sich nach der Ratssitzung schriftlich an die RHEINPFALZ gewandt hat und mitteilte, dass das Thema „noch nicht erledigt“ sei.

Es gibt aber auch andere Stimmen wie die von Anwohnerin Trudel Kreiselmayer. Sie sagte auf Anfrage: „Doch, jetzt bin ich mit den Bäumen einverstanden.“ Sie sei zunächst von dem Vorhaben „total überrascht“ gewesen und es habe „schon Aufregung“ bei manchen älteren Anwohnerinnen gegeben. Auch sie, Kreiselmayer, habe zunächst befürchtet, nicht mehr mit dem Auto aus ihrer Einfahrt zu kommen. Ebenso sei die Straßenreinigung ab einem gewissen Alter mit Schwierigkeiten verbunden. Nachdem die beiden Bäume jetzt aber mittlerweile knapp zwei Wochen stehen, könne sie gut damit leben, so die Anwohnerin: „So wie es jetzt ist, ist es gut.“

Die VorgeschichteDoch der Reihe nach. In der Stadtratssitzung Anfang März stellte Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) seine Idee vor, im Zuge des Ausbaus der Steinertstraße in Abständen sechs Bauminseln anzulegen. Seine Begründung: Es gebe schon zu viele Schottergärten in den Neubaugebieten. Bäume stellten hingegen eine optische Bereicherung dar und sorgten zudem für verbesserte Luft. Außerdem könnten sie verhindern, dass die ausgebaute Straße zur „Rennstrecke“ werde, wie von einigen Anwohnern befürchtet, sagte Funck im Nachgang der Ratssitzung dieser Zeitung.

Keine Gegenliebe fand Funcks Vorschlag hingegen bei einigen Stadträten. Zu hören war unter anderem, dass Parkplätze verloren gingen und dass der Wald ja ganz in der Nähe sei. Am Ende der Debatte stimmte die Mehrheit bei vier Enthaltungen und einer Gegenstimme dem Plan jedoch zu.

Praxis gegen Theorie

In der Praxis stellte sich dann schnell heraus, dass wegen mehrerer Versorgungsleitungen im Untergrund die Anzahl der Bäume von sechs auf zwei reduziert werden musste. Mit Zustimmung der direkten Anwohnerin wurden sie am jetzigen Standort gesetzt.

Und vielleicht findet sich jemand in der Straße, der trotz allen vorausgegangenen Unmuts ab und zu die noch kleinen Bäumchen mit einer Gießkanne voll Wasser verwöhnt.