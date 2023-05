Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Modehaus Rodrian und dem Haus der Elektrotechnik steht in Eisenberg bald die nächste Schließung an. Die Bäckerei Wolfgang Schmidt wird ihre Filiale in der Fußgängerzone dicht machen. Ein genaues Datum dafür steht noch nicht fest. 2021 will sie dafür in Ebertsheim neu eröffnen.

„In den vergangenen zehn Jahren sind die Umsätze der Filiale kontinuierlich nach unten gegangen“, begründet Chef Wolfgang Schmidt die Entscheidung, das Kapitel