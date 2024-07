Nach zwei Jahren Planungszeit sowie einigen Herausforderungen während der achtmonatigen Bauzeit ist es am Samstag, 20. Juli, soweit: Die Selbstwaschanlage „ROKWash“ eröffnet in der Kaiserslauterer Straße in Rockenhausen.

Die Anlage bietet in ihren vier Waschboxen neben den üblichen Utensilien wie Hochdrucklanzen, Sauger und Fußmattenklopfer auch schäumende, weiche Waschbürsten, eine Druckluftpistole zur Schmutz- und Staubentfernung in kleinen Ecken sowie einen speziellen Nass-Trocken-Mattenreiniger. Individuell aufs Fahrzeug abgestimmte Pflegeprodukte und ein Snack-Automat für den kleinen Hunger ergänzen das Angebot.

Party am Samstag

„Unsere Anlage hat nichts mehr mit der üblichen Technik zu tun“, sagt Geschäftsführer Noah Nagl stolz und verweist darauf, dass es sich um eine hochmoderne Anlage handele. Gesellschafter Timmy Hippel betreibt eine angrenzende Werkstatt und hofft auf Synergieeffekte. Er weiß: „Selbstständige Autopflege ist mittlerweile zu einem wöchentlichen Ritual bei Autobesitzern geworden.“

Ab 12 Uhr startet am Samstag die Einweihungsparty mit Speisen und Getränken sowie Hüpfburg und Kinderschminken. Am Nachmittag öffnet die Cocktailbar, am Abend legt DJ Robert Drixler aus Speyer auf. Die Waschanlage kann vor der Feier genutzt werden. Künftig wird montags bis samstags jeweils von 8 bis 22 Uhr geöffnet sein.