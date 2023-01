Bislang Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag an einem neben der Börrstadter Gemeindehalle geparkten weißen Peugeot sämtliche Scheiben eingeschlagen. Ferner wurde der Lack zerkratzt. Aus dem Pkw, dessen Türen verschlossen blieben, ist nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet worden. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Sie bittet um Hinweise zu Tat oder Tätern an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.