Die Heckscheibe eines in der Marnheimer Gartenstraße geparkten Wagens haben bislang unbekannte Täter zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 4.15 Uhr, eingeschlagen. Entwendet haben sie nichts. Hinweise an die Polizei in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110.