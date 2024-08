Am Freitagabend kam es auf der B48 bei Winnweiler zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Autofahrer wollte vom Mitfahrerparkplatz die B48 in Richtung der Autobahnauffahrt der A63 überqueren. Dabei übersah er einen herannahenden 25-jährigen Autofahrer, der auf der B48 in Richtung Münchweiler fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Autos so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Gegen den 53-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.