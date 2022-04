Auch in der Verbandsgemeinde Eisenberg haben in der Nacht auf Samstag heftige Schneefälle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Insbesondere der Bereich am Stumpfwald bei Ramsen war stark betroffen.

Die ersten Alarmierungen waren gegen 21 Uhr eingegangen, wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Eisenberg berichtete. Zwischen Ramsen und Enkenbach-Alsenborn kamen aufgrund schneeglatter Fahrbahn einige Autos nicht mehr weiter. Bäume waren unter der Schneelast zusammengebrochen und blockierten die Straßen. Ein Tankzug fuhr sich fest. In den kritischen Bereichen rund um das Gefahrgut wurde der Lkw aber nicht beschädigt, so die Feuerwehr.

Vollsperrung in der Nacht

Gegen 23 Uhr wurde entschieden, die L395 komplett für den Verkehr zu sperren. Personen, die sich noch in den steckengebliebenen Fahrzeugen aufhielten, wurden von den Wehrleuten befreit. Da die Betroffenen aus dem näheren Umkreis stammen, konnten sie ihre Autos am Samstag aus dem Waldgebiet, wo die Straßen dann geräumt waren, wieder abholen. In Steinborn musste die Wehr auch mit Motorsägen anrücken, weil Bäume umgefallen waren.

Am Samstagmorgen meldeten sich Bewohner des Ochsenbuschs. Diese Siedlung mitten im Wald hat wegen der aktuellen Baustelle auf der Straße zwischen Hettenleidelheim und Ramsen nur noch eine Zufahrt. Diese war von einem querliegenden Baum blockiert.

Unfall mit drei Autos

Den witterungsbedingten Einsätzen folgte am Samstagmorgen ein Verkehrsunfall auf der B47 in Richtung Eisenberg in Höhe der Anschlussstelle Göllheim. Laut Polizei hat ein Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache um 9.55 Uhr die Kontrolle über seinen Pkw verloren. An der anschließenden Kollision waren drei Fahrzeuge mit insgesamt fünf Insassen beteiligt. Eine Person wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wurde zunächst grob auf 16.000 Euro geschätzt.