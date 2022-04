Autos, die am Dienstag nach Ostern in der Kirchheimbolander Tiefgarage abgestellt sind, droht eine umgehende Stippvisite in der Waschanlage. Für eine „routinemäßige Betonprüfung“ müssen an jenem 19. April zwei Schlitze in den Asphalt eine Etage unter dem Römerplatz geschlagen werden, wie Stefan Lederle berichtet. Laut dem Geschäftsführer der Betreibergesellschaft „Parken in Kirchheimbolanden“ regelt eine noch recht neue Vorschrift, dass man sich auf diese Weise „ein grundsätzliches Bild über den Zustand“ verschaffen müsse.

„Das wird Dreck geben, weil Asphalt aufgeschnitten werden muss“, sagt Lederle. Zwar würden Staubschutzwände aufgestellt, dennoch sei Staubentwicklung in der Tiefgarage nicht zu vermeiden. Zwei bis vier Parkplätze würden für die Untersuchung bereits ab den Osterfeiertagen gesperrt und könnten wohl auch für die gesamte Folgewoche nicht genutzt werden. „Wir sind guter Dinge, dass wir nichts finden“, sieht Lederle der Testung gelassen entgegen. Es handele sich um eine vorbeugende Maßnahme, um bösen Überraschungen vorzubeugen – so wie beim Parkdeck an der Uhlandstraße, das 2015 für mehr als eine Million Euro hatte saniert werden müssen.