Zwei brennende Autos haben in der Nacht zu Dienstag in Bolanden-Weierhof einen Großeinsatz der Feuerwehren aus der VG Kirchheimbolanden ausgelöst. Die Fahrzeuge waren aus bislang unbekannter Ursache in einer Garage in Flammen aufgegangen – direkt unter einem Wohnhaus. Glück im Unglück: Personen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 1.30 Uhr hatten die Bewohner des Einfamilienhauses in der Donnersbergstraße ein ungewöhnliches Knistern bemerkt. Bei der Suche nach der Ursache entdeckten sie, dass ihre beiden