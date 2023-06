Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Saarpfälzerin, die in Kaiserslautern lebt und in Kirchheimbolanden liest: Am kommenden Donnerstag präsentiert die Schriftstellerin Renate Demuth eine Auswahl ihrer Arbeiten im Stadtpalais.

„Im Schatten Morgentau“: So lautet der Titel einer Anthologie mit „Erzählungen aus der Pfalz“, die vor wenigen Tagen in der Lauterer Pfalzbibliothek vorgestellt wurde (die RHEINPFALZ