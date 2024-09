Der Abend in der Stadtbücherei war eine „Ode an Kirchheimbolanden“: die Lesung der Autorengruppe Wachtenburg/Donnersberg am 30. August stand ganz im Zeichen der 1250-Jahrfeier der Stadt.

Vier Autoren und Autorinnen erzählten in Gedichten und Texten ihre Geschichten und Geschichtliches aus der Kleinen Residenz. Musikalisch umrahmt wurde das Programm vom Donnersberger Musikverein,