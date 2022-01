Das war kein guter Start ins neue Jahr für den Besitzer eines Waldgrundstücks bei Mannweiler-Cölln: Bislang unbekannte Umweltsünder haben in den vergangenen Tagen neben einem Wirtschaftsweg 34 felgenlose Autoreifen entsorgt. Am 1. Januar sei er über den unerfreulichen Fund informiert worden, hat der in der Vorderpfalz lebende Mann der RHEINPFALZ mitgeteilt.

Die Ablagestelle befinde sich in Verlängerung der zum Ortsteil Mannweiler gehörenden Bornstraße, rund 100 Meter nach den ersten Bäumen. Die Kreisverwaltung habe er bereits informiert, so der Besitzer. Er hofft auf Zeugenhinweise zu den Verursachern an die Ordnungsbehörde des Kreises, Telefon 06352 710-187, E-Mail mkalkbrenner@donnersberg.de.