Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Prominenter Besuch bei den 9. Donnersberger Literaturtagen: Autor Norbert Scheuer war mit seinem Roman „Winterbiene“ zu Gast im Blauen Haus in Bolanden-Weierhof und erzählte, was ein konserviertes Herz mit seinem Werk zu tun hat.

In einen Sog der Faszination geriet Detlof von Borries, der in seiner Einführung erklärte: „Ich kannte Norbert Scheuer nicht. Dabei ist er in der Literaturszene äußerst angesehen,