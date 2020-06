Vergeblich hat ein bislang unbekannter Täter am frühen Samstagmorgen versucht, den an einer Hofmauer in der Friedrichstraße verankerten Zigarettenautomaten aufzubrechen. Danach ist der dunkel gekleidete Mann zu Fuß geflüchtet, wie Zeugen beobachtet haben. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Sie bittet um Hinweise an die Inspektion Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.