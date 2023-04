Wer in Höringen künftig nach Ladenschluss feststellt, dass ihm Mehl oder Eier ausgegangen sind, hat es nicht mehr weit: Neben dem Bürgerladen in der Hauptstraße wird es ab dem Frühsommer einen Verkaufsautomaten geben. Dieser soll nicht nur Dinge des allgemeinen Verbrauches im Sortiment haben. Auch gekühlte Produkte wie Grillgut und Getränke (alkoholisch und nicht-alkoholisch) sollen dann verfügbar sein. „Wir denken hier an Prosecco, Bier oder auch Weinschorle“, erläutert Ortsbürgermeisterin Brigitte Enders das Angebot.

Der Automat sei nun bestellt worden; finanziert werde er zum größten Teil aus Fördergeldern. Enders freut sich außerdem darauf, dass der Bürgerladen mit den im vergangenen Jahr neu geschaffenen Sitzgelegenheiten im Außenbereich künftig auch als Ort für gesellige Zusammenkünfte der Einwohner dienen könne. „Vielleicht schaffen wir es, dass wir dort einmal im Monat bei Pommes oder Kaffee und Kuchen zusammensitzen“, zeigt sie sich optimistisch.