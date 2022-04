Bei dem deutsch-russischen Autokorso „gegen die Diskriminierung russischsprachiger Bürger“, der am Samstagnachmittag von Kirchheimbolanden nach Worms und wieder zurück gefahren ist, hat es nach Auskunft der Polizeidirektion Worms bei 14 teilnehmenden Fahrzeugen vier Verstöße gegen zuvor erteilte Auflagen gegeben. Diese hätten jedoch nicht politische Aussagen betroffen, sondern stünden im Zusammenhang mit der Verkehrssicherheit, so die Polizei und nannte als Beispiel einen Verstoß gegen die Gurtpflicht. Den Veranstaltern des Autokorsos, der nun zum dritten Mal unterwegs gewesen ist, war beispielsweise untersagt worden, Sympathien für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu bekunden, indem etwa das umstrittene „Z“-Symbol gezeigt wird. Initiator der rollenden Versammlung ist Alexander Galonskij aus Kirchheimbolanden.