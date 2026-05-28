Der Marktplatz in Obermoschel soll wieder attraktiver Treffpunkt werden. Dazu gehört auch die Idee, die Altstadt von Autos zu befreien. Das hat der Stadtrat nun diskutiert.

Obermoschels Stadtbürgermeister Hans Ruppert hat eine Vision: „Wir müssen und mussten in der Stadt zuletzt viel auf Dinge reagieren. Ich möchte nun auch mal agieren“, sagt er. Entsprechend diskutierte Ruppert mit dem Gremium in der vergangenen Sitzung darüber, wie ein Konzept zur Verkehrsberuhigung in der historischen Altstadt von Obermoschel aussehen könnte. In seiner Vorstellung könnten Teile der Stadt in Zukunft autofrei sein und dafür in unmittelbarer Nähe ein größerer Parkplatz entstehen.

„Der Wille dazu ist auch im Rat größtenteils da“, sagt Ruppert. Nun gehe es darum, auszuloten was möglich ist – und eben zu agieren. Zunächst will der Stadtchef eruieren, wie die Verkehrssituation in der Altstadt tatsächlich ist. Wie viele Autos fahren durch die teilweise engen Straßen? Wie viele Parkplätze werden genutzt? Wo sind Garagen? „Das lässt sich bestimmt kurzfristig umsetzen“, so Ruppert. Auf dieser Grundlage könne man dann erarbeiten, was für die Altstadt darstellbar ist und wie eine Verkehrsberuhigung aussehen könnte. Im nächsten Schritt sei die Frage nach dem Parkplatz zu klären. Ideen dazu hat Ruppert bereits, möchte da nun konkrete Gespräche suchen und sehen, was möglich ist. Falls die Stadt eine passende Fläche erwerben könnte, schließt sich die Frage an, ob die sich in der Entstehung befindende Bürgerstiftung eventuell unterstützen könne. „Aber da will ich gar nicht vorgreifen, das sind alles nur eventuelle Möglichkeiten. Alles ist noch sehr abstrakt“, sagt Ruppert.

Brunnen auf dem Marktplatz wird reaktiviert

Was sich allerdings schon konkret darstellt, ist das Vorhaben, den Brunnen vor dem Rathaus zu reaktivieren. Rund um dieses Projekt ist auch die Idee entstanden, die Altstadt aufzuwerten. „Wir könnten den Marktplatz als solchen überarbeiten und wieder als Treffpunkt etablieren. So wie es früher einmal war“, sagt Ruppert. Dazu müsse er halt attraktiver werden. So, dass man gerne dort verweilen, sich treffen möchte. Der Brunnen ist ein erster Schritt, weniger Autos könnte ein nächster sein. Kleinere Elemente könnten folgen. Und auch für den Parkplatz, der dann außerhalb entstehen soll, hat Ruppert bereits Ideen: „Er könnte im Kleinen das sein, was der Rognacplatz in Rockenhausen ist“, so Ruppert. Nicht nur eine graue Fläche mit Autos, sondern auch zumindest teilweise begrünt und einladend. „Eine Kombintation aus Parkmöglichkeit und grüner Lunge“, nennt es Ruppert.

Die Vision, die der Stadtbürgermeister für Obermoschel formuliert, wirkt konkret. Die Unterstützung aus dem Rat habe er, wie er sagt, zum großen Teil auch. Bleibt die Finanzierung. Obermoschel ist finanziell nicht auf Rosen gebettet. Müsste ein Gelände für eine mögliche Parkfläche erworben werden, wäre die Stadt auf Unterstützung oder Fördergeld angewiesen. Auch das hat Ruppert auf dem Schirm und will alles prüfen und die nötigen Gespräche führen. „Agieren“, wie er es nennt.