Bei einem Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Straße in Eisenberg ist eine 57-jährige Frau am Freitagmittag leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht missachtete eine 63-jährige Autofahrerin beim Wenden auf Höhe der Martin-Luther-Straße die Vorfahrt der 57-Jährigen und stieß mit ihrem Wagen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.