Eine 23-jährige Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag bei einem Zusammenstoß an der Einmündung der L401 zur L390 bei Winnweiler leichte Verletzungen erlitten. Laut Polizei wollte eine entgegenkommende Autofahrerin von der L401 nach links auf die L390 in Richtung Winnweiler abbiegen. Dabei übersah sie ein Auto, das in Richtung Lohnsfeld fuhr, so dass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Die Fahrerin des Autos, das Vorfahrt hatte, erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden lag nach Polizeiangaben bei rund 25.000 Euro. An dem Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehren aus Lohnsfeld, Winnweiler und Wartenberg-Rohrbach sowie die Polizei beteiligt.