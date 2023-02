Mit teils riskanten Fahrmanövern hat sich ein 31-jähriger Autofahrer am Sonntagabend in Kerzenheim und Göllheim einer Polizeikontrolle entziehen wollen. Nun werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben.

Den Beamten war der schwarze VW Polo in der Göllheimer Straße in Kerzenheim im Gegenverkehr aufgefallen. Sie wollten den Wagen überprüfen – als der Fahrer die Intention der Polizisten erkannte, hat er seine Geschwindigkeit stark erhöht und ist über die L449 Richtung Göllheim geflüchtet. Am Ortseingang hatten die Einsatzkräfte zu dem Fahrzeug aufgeschlossen, doch durch eine Vollbremsung und eine Rückwärtsfahrt ist es dem Mann gelungen, über die Straße „Hinter dem Heyer“ und die Paul-Münch-Straße zu entkommen.

Der Polizei konnte aber anschließend den Pkw in Göllheim ausfindig machen und den Fahrer – ein 31-Jähriger aus dem Donnersbergkreis – ermitteln. Er besitzt keinen Führerschein, daher wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da aufgrund des gefährlichen Fahr- sowie des rücksichtlosen Fluchtverhaltens mit hoher Geschwindigkeit wegen eines weiteren Straftatbestands ermittelt wird, hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen, die den schwarzen VW Polo beziehungsweise die Verfolgungsjagd beobachtet haben. Das bezieht sich besonders auf die Kerzenheimer Straße, die Straße „Hinter dem Heyer“, die Paul-Münch-Straße, die Schillerstraße und die La-Clayetter-Straße in Göllheim. Diesbezügliche Meldungen werden erbeten an die Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110.