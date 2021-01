Ein 48-jähriger Autofahrer erlitt am Samstagabend leichte Verletzungen bei einem Unfall im Verkehrskreisel am Industriegebiet Woogmorgen. Wie die Polizei am Sonntag gemeldet hat, war ein 39-Jähriger gegen 20.20 Uhr auf der Landesstraße 401 auf den Kreisel zugefahren, hatte dort aber wegen der schneeglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen können. So kam es zur Kollision mit dem Auto des 48-Jährigen in dem Kreisverkehr. Am dessen Fahrzeug entstand Sachschaden von geringfügiger Höhe. Beide Fahrzeuge blieben nach weiteren Polizeiangaben fahrbereit.