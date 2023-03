Zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Führerschein, eine weitere, weil er dabei unter Drogeneinfluss gestanden hat: Gleich drei Verstöße hat ein 48-jähriger Autofahrer am Dienstag in Kaiserslautern begangen. Der Mann aus dem Donnersbergkreis hatte am Nachmittag bei einer Verkehrskontrolle in der Mainzer Straße behauptet, er habe seinen Führerschein nicht dabei. Das stimmte zwar – verschwiegen hat er jedoch, dass er gar keinen mehr besitzt. Das haben die Beamten bei elektronischer Überprüfung seiner Daten herausgefunden.

Der 48-Jährige musste daraufhin den Fahrzeugschlüssel abgeben und mit zur Dienststelle kommen. Dort stellte sich heraus, dass er auch noch Drogen „intus“ hatte, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend ließ sich der Mann von seiner Mutter und einer Begleiterin abholen. Letztere gab an, den Wagen nach Hause fahren zu können. Da sie einen Führerschein vorzeigen konnte, händigte die Polizei ihr den Schlüssel aus.

Keine zwei Stunden später erneut am Steuer

Damit aber nicht genug: Keine zwei Stunden darauf entdeckte eine Streife den Pkw erneut, als er gerade das Gelände einer Tankstelle – erneut in der Mainzer Straße – verließ. Am Steuer saß wieder der 48-Jährige. Das Prozedere begann von vorne: Schlüssel aushändigen, die Polizisten zur Dienststelle begleiten, Blutprobe abgeben. Ermittelt wird nun auch gegen die Mutter sowie die Halterin des Autos wegen Duldens einer Fahrt ohne Führerschein. Übrigens: Wie der Verkehrssünder den Abend ausklingen ließ, ist nicht bekannt ...