Was zu dem Brand zweier Fahrzeuge Anfang Mai in einer Tiefgarage in der Donnersberger Straße geführt hatte, ist nach wie vor unklar. Die polizeilichen Ermittlungen werden derzeit durch die Kriminalpolizei in Worms durchgeführt. Zwischenzeitlich habe es eine Brandschau vor Ort gegeben, erklärte ein Kriminalbeamter der Polizeidirektion Worms auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Außerdem wurde ein Gutachter hinzugezogen, dessen abschließender Bericht jedoch noch nicht vorliegt.

Am 2. Mai gegen 1.30 Uhr hatten die Bewohner eines Einfamilienhauses bemerkt, dass ihre beiden Pkws in der Garage unter dem Wohnraum lichterloh in Flammen standen. Die Autos waren in einer Garage abgestellt, über der sich ein Wohnhaus befindet. Die Feuerwehr war damals mit rund 60 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen angerückt, um den Brand zu löschen. Die Flammen waren Augenzeugen zufolge meterhoch. Die Bewohner hatten sich unverletzt in Sicherheit bringen können. Der Sachschaden war erheblich.