Der Polizeibeamte war zwar gerade nicht im Dienst, aber in dieser Situation musste er handelt: Als am Freitagabend gegen 19 Uhr auf der A 63 in Höhe Freimersheim ein schwarzer Golf GTD mit völlig überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Mainz fuhr und etliche anderen Autos von links und von rechts überholte oder durch dichtes Auffahren nötigte, schritt er ein. Der Drängler war trotz Geschwindigkeitsbeschränkungen phasenweise mit mehr als 200 km/h unterwegs und sorgte für einige gefährlichen Situationen auf der Autobahn. Schließlich stoppte die Polizei das Fahrzeug unmittelbar vor dem Mainzer Kreuz. Der Fahrer muss sich jetzt wegen illegalen Autorennens verantworten und es erwartet ihn eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung. Der bereits polizeibekannte Franzose musste an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben und eine Sicherheitsleistung zahlen. Die Polizei bittet Zeugen, welche durch den schwarzen Golf GTD gefährdet wurden oder Angaben machen können, sich mit der Autobahnpolizei Heidesheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 06132 9500.