Die ursprünglich am Freitag, 3. September, beginnenden Arbeiten im Bereich des Autobahnkreuzes Alzey an der Schnittstelle von A63 und A61 werden „aus technischen Gründen“ verschoben. Das hat die Niederlassung West der Autobahn GmbH mitgeteilt. Sobald ein neuer Termin feststehe, werde dieser bekannt gegeben. Vorgesehen sind Umbauarbeiten an der Baustellenverkehrsführung für die letzten beiden Bauabschnitte zur Fahrbahnerneuerung zwischen dem Autobahnkreuz Alzey und der Anschlussstelle Alzey. Werden diese ausgeführt, steht die Zufahrt von der A63 auf die A61 in Richtung Ludwigshafen voraussichtlich zwei Wochen lang nicht zur Verfügung.