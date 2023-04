Gundersheim. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms informiert, dass ab Freitag, 14. April, der nächste Abschnitt der Fahrbahnerneuerung der L386 bei Gundersheim vorgenommen wird. Dies hat Auswirkungen auf die Autobahnauffahrt der A61, die viele Pendler aus Kirchheimbolanden nutzen.

Ab Freitag wird wegen der Baustelle zunächst die Abfahrt auf die L386 in Fahrtrichtung Ludwigshafen nicht möglich sein, ab Anfang Mai wird dann auch die Auffahrt auf die A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen gesperrt sein. Die Umleitung erfolgt über die nachfolgende Autobahnanschlussstelle Mörstadt. Die Sperrung soll voraussichtlich Mitte Mai wieder aufgehoben werden. Die Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Koblenz ist in dieser Bauphase nicht betroffen.

Seit 6. März wird die L386 in Höhe der Autobahnanschlussstelle Gundersheim unter laufendem Verkehr mit Baustellenampel auf einer Länge von rund 700 Meter erneuert. Die Straße zwischen Gundersheim und Westhofen bleibt während der gesamten Bauzeit befahrbar, auch der Mitfahrerparkplatz ist die ganze Zeit über offen. Die Straßenbauarbeiten sind in mehrere Bauabschnitte unterteilt. Die gesamten Baukosten der Fahrbahnerneuerung betragen 1,4 Millionen Euro.