Wegen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn ist die A63 in Richtung Mainz zwischen den Anschlussstellen Sembach und Winnweiler von Freitag, 10. April, 19.30 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 12. April, voll gesperrt. Da beide Fahrstreifen betroffen sind, kann der Verkehr nicht einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt werden, teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit. Während der Maßnahme werden Schäden an der Asphaltdeckschicht repariert, anschließend wird der Abschnitt neu markiert. Ob die Arbeiten wie geplant ausgeführt werden können, hängt von der Witterung ab. Eine Umleitung wird eingerichtet: Sie führt ab der Anschlussstelle Sembach über die L395 und die B48 (U43) zur Anschlussstelle Winnweiler. Die Richtungsfahrbahn Kaiserslautern ist von der Sperrung nicht betroffen.