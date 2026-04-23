Weil er einer Wildschweinrotte ausweichen wollte, hat ein Autofahrer am Mittwochnachmittag bei Börrstadt die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der 30-Jährige aus Baden-Württemberg war nach Polizeiangaben auf der Kreisstraße 46 aus Richtung Hahnweilerhof unterwegs, als die Tiere plötzlich die Fahrbahn kreuzten. Das Auto ist eine Böschung hinabgefahren und gegen einen Baum geprallt. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 1500 Euro.