Vergangene Woche hielten zwei Brände in einer Nacht die Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Winnweiler auf Trab: Zunächst wurden die Einsatzkräfte um 3 Uhr zu einem brennenden Fahrzeug in Börrstadt gerufen. Das Auto war auf einem Feldweg abgestellt worden. Die Feuerwehr setzte Schaum zum Löschen ein, es brannte jedoch vollständig aus. Eine Holzscheune in der Nähe wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Nur eine halbe Stunde später meldeten Zeugen einen brennenden Unterstand auf einem Feldweg nahe Imsbach. Dort gerieten 150 Holzballen in Brand. Zwischen beiden Einsatzorten liegen nur wenige Kilometer, und deshalb kam schnell die Frage auf: Wurden die Brände gelegt? Treibt etwa ein Feuerteufel sein Unwesen? Denn: Nach ersten Einschätzungen hielten die Ermittler eine technische Ursache für eher unwahrscheinlich; es gab an dem Unterstand keine Technik, ein Kurzschluss von Geräten konnte also ausgeschlossen werden. Zudem war es in der Nacht zu kalt, als dass sich das Heu hätte selbst entzünden können.

Dieses Auto brannte in Börrstadt. Die Feuerwehr setzte Schaum zum Löschen ein. Foto: Feuerwehr Winnweiuler/oho

Mittlerweile haben Gutachter die beiden Brandorte untersucht, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Das Gutachten liegt allerdings noch nicht vor. „Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen wegen des Verdachts der Brandstiftung“, so die Mitteilung der Polizei. Ein möglicher Tatzusammenhang sei nicht ausgeschlossen. Die Höhe des Schadens lasse sich derzeit noch nicht beziffern. Insgesamt waren rund 65 Feuerwehrleute im Einsatz, verletzt wurde niemand.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter den Telefonnummern 0631 369-13312 oder 0631 369-14699 entgegen.