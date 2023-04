Mit leichten Verletzungen davongekommen ist ein Fußgänger, der in Kirchheimbolanden von einem Auto erfasst worden ist. Wie die Polizei mitteilt, war der 78-Jährige am Mittwoch gegen 10.20 Uhr auf dem Bürgersteig in der Hitzfeldstraße unterwegs, als von der Uhlandstraße her ein Auto herannahte, das Richtung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee fuhr. In einer Rechtskurve aber kam die 21-jährige Autofahrerin von der Fahrbahn ab und geriet auf den Gehweg. Dort streifte der rechte Außenspiegel des Wagens den Senior am Arm. Vorsorglich wurde der 78-Jährige medizinisch versorgt.