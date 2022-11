Ein Autofahrer und eine Radlerin sind am Mittwochnachmittag bei einem Unfall im Alsenzer Uferweg leicht verletzt worden. Ein 61-Jähriger aus dem Donnersbergkreis war nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit seinem Wagen in einer Kurve zu weit nach links geraten. Mit dem Außenspiegel streifte er den Lenker eines entgegenkommenden Fahrrads. Dessen 55-Jährige Fahrerin aus dem Kreis Bad Kreuznach stürzte daraufhin; der Rettungsdienst hat sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer klagte ebenfalls über Schmerzen, er wurde ambulant untersucht. Sowohl am Pkw als auch am Zweirad entstand Sachschaden, dessen Höhe die Polizei auf insgesamt 1300 Euro beziffert.