Lichterloh in Flammen gestanden hat ein Auto, das in der Nacht zu Mittwoch auf dem zu Albisheim gehörenden Heyerhof aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten ist. Kurz vor drei Uhr wurden die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Göllheim alarmiert. Da der brennende Wagen neben weiteren Fahrzeugen abgestellt war, drohte das Feuer auf diese sowie eine nahe gelegene Scheune überzugreifen, teilte der stellvertretende VG-Wehrleiter Manuel Fischer mit. Die Wehrleute hatten den Brand jedoch rasch unter Kontrolle und konnten somit Schlimmeres verhindern. Im Einsatz waren 31 Personen und acht Fahrzeuge. Über die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst nichts bekannt.