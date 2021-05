Am Mittwochmorgen gab es einen schweren Verkehrsunfall in Imsweiler. Wie die Polizei mitteilt, stieß ein Auto mit einem Lkw auf der B 48 in Richtung Rockenhausen in der Ortsdurchfahrt Imsweiler zusammen. Der 21-Jährige kam mit seinem Auto auf den linken Fahrstreifen und prallte frontal auf den entgegenkommenden Lkw. Der 46-jährige Lkw-Fahrer blieb dabei unverletzt, der 21-Jährige erlitt jedoch schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei etwa 15.000 Euro. Auslaufendes Öl musste durch die Feuerwehr gebunden werden. Vor Ort waren Polizei, zwei Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr und Abschleppdienst. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die B 48 in der Ortsdurchfahrt Imsweiler wurde kurzfristig gesperrt.