Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag an der Kreuzung Richtung Füllenweide in Göllheim wurde eine Person leicht verletzt. Eine Autofahrerin kam kurz vor 8 Uhr auf der K80 vom Zementwerk. Im Bereich der Kreuzung K83 (Richtung Dreisen, Göllheim und Füllenweide) übersah sie ein Fahrzeug, das aus Richtung Göllheim kam. Mit dem vorderen linken Teil ihres Autos prallte sie auf den Pickup-Minitruck und schleuderte diesen in den Straßengraben. Dessen Fahrer erlitt hierbei leichtere Verletzungen. Er wurde später in ein Krankenhaus verbracht.

Neben dem bodenseitigen Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehr der VG Göllheim war mit sechs Fahrzeugen und 19 Feuerwehrleuten vor Ort. Die K83 war von Dreisen aus während der Rettungs- und Bergungsarbeiten für den Verkehr gesperrt.