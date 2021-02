Zwei Schwerverletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der L 401 zwischen Börrstadt und Alsenbrück-Langmeil ereignet hat. Ein 79-jähriger Fahrer aus dem Donnersbergkreis ist nach Polizeiangaben kurz vor der Autobahnunterführung aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Der Pkw kollidierte mit einem Brückenpfeiler – der 79-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus, sein 54-jähriger Beifahrer mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Im Einsatz waren Rettungsdienste, umliegende Feuerwehren und die Straßenmeisterei. Die Landesstraße war für rund zwei Stunden voll gesperrt. Ein Gutachter soll nun im Auftrag der Staatsanwaltschaft den genauen Hergang des Unfalls klären.