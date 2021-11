Bislang ist unklar, warum ein Autofahrer am Freitagmorgen auf der K80 zwischen Dreisen und Göllheim nach einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Der Rettungsdienst hat den verletzten Mann in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren zudem die Feuerwehren aus Dreisen und Göllheim.