Schwere Verletzungen erlitten hat ein Autofahrer am Ostermontag bei einem Unfall auf der L386. Der 62-Jährige war nach Polizeiangaben gegen 10 Uhr von Flomborn kommend in Richtung Stetten unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei Bäumen kollidiert ist. Der Mann musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. An seinem Auto entstand Totalschaden. Die Strecke war für rund viereinhalb Stunden voll gesperrt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Alzey unter Telefon 06731 9110 oder per E-Mail an pialzey@polizei.rlp.de melden.