Zu einem kuriosen Unfall kam es am Dienstagvormittag in Kirchheimbolanden: Ein 69-Jähriger fuhr auf der Friedenstraße in Fahrtrichtung der Dannenfelser Straße. Plötzlich geriet er mit seinem blauen Auto von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Holzzaun und kam schließlich im Garten einer 77-jährigen Frau zum Stehen. Warum er von der Fahrbahn abgekommen ist, ist nach Angaben der Polizei noch nicht geklärt. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Höhe des Schadens steht laut Polizei bislang noch nicht fest.