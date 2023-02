Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Sonntag. Gegen Mitternacht fuhr ein 35-Jähriger in Göllheim mit seinem Auto auf der Kerzenheimer Straße in Richtung Kerzenheim. Hierbei kollidierte er mit mehreren ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass das Auto, das zuerst beschädigt wurde, noch in andere Fahrzeuge geschoben wurden.

Insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall laut Polizei erheblicher Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem Verursacher starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Nach Angaben der Polizei wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Göllheim im Einsatz.