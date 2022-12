Leicht verletzt wurde eine Autofahrerin am Sonntagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Dreisen. In der Bahnhofstraße in Richtung Göllheim wurde sie an einer Steigung vermutlich durch die tief stehende Sonne geblendet und prallte mit ihrem Fahrzeug auf ein parkendes Auto. Die Wucht und der Aufprallwinkel – so die Einschätzung der Feuerwehr – wirkten so ungünstig, dass der Wagen auf die Seite kippte. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Neben der Feuerwehr der VG Göllheim war auch der Rettungsdienst im Einsatz. Während der Bergungsarbeiten war die Bahnhofstraße in diesem Bereich komplett gesperrt.