An einem Auto, das in der Kirchheimbolander Straße in Dannenfels geparkt war, haben unbekannte Täter am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr eine Scheibe an der hinteren Fahrerseite eingeschlagen. Es handelt sich nicht um einen Einzelfall: Seit Dezember wurden im Bereich Dannenfels sechs Sachbeschädigungen an Fahrzeugen registriert. Die Polizei geht davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen den Taten bestehen könnte. Sie bittet darum, dass sich Zeugen, die Hinweise geben können, bei der Polizei Kirchheimbolanden melden.