In der Behatonstraße in Marnheim wurde am Dienstag zwischen 8.10 Uhr und 9.45 Uhr ein Auto beim Vorbeifahren gestreift. Der Pkw war nach Angaben der Polizei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher meldete den Vorgang nicht, sondern fuhr einfach weiter. Am geparkten Auto entstand ein Sachschaden. Die Polizei Kirchheimbolanden bittet um Hinweise unter 06352 9110.