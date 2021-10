In Kirchheimbolanden kam es am Dienstag zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Gartenstraße parkte ein Auto nach Polizeiangaben ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Zwischen 8 und 16 Uhr streifte ein bislang unbekannter Unfallverursacher das Auto und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06352 911-2700.