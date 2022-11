In der Alsenzer Kapellenstraße ist am späten Mittwochabend ein geparktes Auto in Flammen aufgegangen. Gegen 23.20 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle alarmiert, die Feuerwehr konnte den Brand hernach löschen. Der weiße Renault Twingo allerdings war im Frontbereich vollständig ausgebrannt. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, ein Gutachter soll die Brandursache klären. Zeugenhinweise nehmen die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 9170 oder die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter 0631 369-2620 entgegen.