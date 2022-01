Auf 30.000 bis 40.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden: An der Sporthalle des Weierhof-Gymnasiums ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ein Auto völlig ausgebrannt. Auch ein Sportgerätelager wurde bei dem Brand in Mitleidenschaft gezogen, wie Wehrleiter Matthias Groß berichtet. Gegen 4.15 Uhr sei die Feuerwehr alarmiert worden, beim Eintreffen habe sich den Einsatzkräften ein „großes Feuer“ offenbart. Unter anderem habe das Flachdach der Lagergarage bei den Löscharbeiten geöffnet werden müssen. Dass das Feuer auf die Sporthalle übergreift, habe glücklicherweise verhindert werden können. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.